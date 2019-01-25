شاهد.. محمد إمام في العراق من أجل "لص بغداد"

محمد إمام كتبت - إيمان العوضي : نشر الفنان محمد إمامK صورة جديدة من كواليس تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد"، علي حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ظهر إمام في الصورة برفقة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن وعلق قائلًا: "الأفلام اللي فاتت حاجة و الفيلم ده حاجة تانيه خالص.. لص بغداد.. صيف ٢٠١٩ إن شاء الله".

يذكر أن فيلم لص بغداد بطولة كل من محمد إمام، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسي.

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