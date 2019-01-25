- 1/2
- 2/2
يشدو فريق دندنة، بقيادة مؤسسته الفنانة تقى محجوب، بأولى حفلاتهم الغنائية على مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوى، وذلك مساء الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
يُذكر أن الفنانة تقى محجوب مؤسسة باند "دندنة" بدأت الغناء منذ الخامسة منعمرها، كانت بدايتها مع المُلحن أحمد رمضان.
بعدها انضمت للعديد من الفرق الغنائية وغنت معهم فى دار الأوبرا وساقية عبدالمنعم الصاوى، ثم قررت أن تستقل وتُنشئ باندًا خاصًا بها "دندنة"، وهو
من منطلق غرام الفريق بالفن والسلطنة، قرروا أن يجتمعوا على حب الغناء والفن الهادف، ليقدموا أغنيات شرقية ومن زمن الفن الجميل ولكن بتوزيع جديد ومُختلف، إضافة إلى أن الفريق يُغنى أيضًا أغنيات شبابية مُعاصرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الثلاثاء.. "دندنة" للمرة الأولى في ساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.