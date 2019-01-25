الثلاثاء.. "دندنة" للمرة الأولى في ساقية الصاوي

كتبت - إيمان محمد

يشدو فريق دندنة، بقيادة مؤسسته الفنانة تقى محجوب، بأولى حفلاتهم الغنائية على مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوى، وذلك مساء الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

يُذكر أن الفنانة تقى محجوب مؤسسة باند "دندنة" بدأت الغناء منذ الخامسة من

عمرها، كانت بدايتها مع المُلحن أحمد رمضان.

بعدها انضمت للعديد من الفرق الغنائية وغنت معهم فى دار الأوبرا وساقية عبدالمنعم الصاوى، ثم قررت أن تستقل وتُنشئ باندًا خاصًا بها "دندنة"، وهو

يتكون من ستة أشخاص هم تقى محجوب وإبراهيم طه ومحمد يحيى وإسلام كمال ونُهير أسامة وسلمى عبدالرحمن.

من منطلق غرام الفريق بالفن والسلطنة، قرروا أن يجتمعوا على حب الغناء والفن الهادف، ليقدموا أغنيات شرقية ومن زمن الفن الجميل ولكن بتوزيع جديد ومُختلف، إضافة إلى أن الفريق يُغنى أيضًا أغنيات شبابية مُعاصرة.