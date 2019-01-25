في ذكراها الثامنة.. فنانون اختفوا عن الساحة بعد ثورة 25 يناير

كتبت - إيمان محمد

تحل اليوم الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير المجيدة، التي شهدت مشاركة عدد كبير من الفنانين في المظاهرات والاعتصامات منذ بداية انطلاق الثورة، وآخرون هاجمهوها بشكل لا يليق بالثوار والنشطاء، مما جعلهم يختفون عن الأنظار خلال الأعوام الماضية.

تستعرض "بوابة الوفد" لجمهورها أبرز الفنانين الذين أختفوا عن الساحة بعد الثورة:

طلعت زكريا

شن الفنان طلعت زكريا هجومًا حادًا على

ثوار يناير، ووصف ميدان التحرير بأنه أصبح "بؤرة للمخدرات والجنس"، إضافة إلى ذلك فهو من أشد المؤيدين لنظام مبارك.

سماح أنور

هاجمت الفنانة سماح أنور المتظاهرين وقت قيام الثورة يناير قائلة: "حكمي أنا الشخصي، أن مفيش مشكلة أن حد يولع فيهم"، ولكنها اعتذرت بعد ذلك معللة

ذلك بأنها لم تكن تشاهد سوى التلفزيون المصري، الذي كان يظهر المتظاهرين بأنهم مخربون.

خالد أبو النجا

من هؤلاء الذين اختفوا عقب الثورة الفنان خالد أبو النجا، الذي شارك في ثورة 25 يناير، ولكن يفاجئ الجمهور بين لحظة وأخرى بتصريحات وتغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ينتقد فيها بعض تصرفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

عمرو واكد

اختفى أيضًا واكد عن الساحة الفنية في مصر بعد تعرضه للهجوم الكبير عبر وسائل الإعلام، على رغم مشاركته في ثورة يناير.