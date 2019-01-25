بالفيديو: بكلمات خادشة للحياء.. إعلامية تدعو النساء للإستغناء عن الرجال بهذا المنتج

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يناير 2019 01:09 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قامت الاعلامية رانيا بدوى، باثارة موجة عارمة من الاستياء على موقع التواصل “تويتر”، بعدما نشرت مقطع فيديو تدعو فيه

النساء الى استخدام ” الروبوت الجنسي”، كبديل عن الرجل لقيامه بجميع وجباته الزوجية ومهامه والمنزلية.

وأضافت بدوى الربوت الجنسي “هيدلعك لا هيقلوك تخنتي أو يا خميرة العكننة. وكل ما هتطلي في وشه هيقولك بحبك يا قمر، بموت فيك يا غزال”. ولكل سيدة نفسها تعيش حياتها من غير نكد، سواء كنتى مطلقة أو ارملة، فهذا الحل الوحيد اللى هيساعدك تكونى مرتاحة فى حياتك، اشترى الربوت الجنسى، وموجود منه كل الانواع “الحمش و الدلوع ” اختارى اللى يناسب الشخصية اللى تريحك.

وأشارت إلى أن “الأسعار مثل أي سلعة تبدأ “غالية” وبعدها ينخفض سعرها، وتبدأ الأسعار من 5 آلاف دولار حتى 16 ألف

دولار، ومميزات الربوت انه بيقوم بكل وجبات الرجل الطبيعى، سواء فى المعاشرة الزوجية او الوجبات المنزلية.

الجدير بالذكر ان الاعلامية رانيا بدوى شاركت الإعلامي الشهير عمرو أديب لسنوات طويلة تقدم برنامجه اليومي، ومع انتقاله إلى فضائية “ON E” ظهرت معه لحلقة واحدة قبل أن يتم منعها من الظهور إثر مهاجمتها لوزيرة الاستثمار”، وقامت في اواخر العام الماضي باطلاق برنامجًا على الإنترنت فقط، عن طريق موقع التواصل “فيسبوك، وقناة يوتيوب”، محتواه بعيدًا عن الأحداث السياسية، بعد أن ابتعدت عن الشاشات فترة طويلة.

وكانت أكدت الإعلامية رانيا بدوي، ان صورنا على الانستجرام وجميع وسائل السوشيال ميديا لا تعبر بالضرورة عن حياتنا الحقيقية، مشيرة إلى أن البعض يحاول استخدام تطبيقات الانستجرام والفيسبوك وتويتر والسناب شات وغيرها في إظهار صورة مزيفة عن الواقع.

وأضافت الإعلامية ، خلال حلقة برنامجها كلام رنوووش تحت عنوان “كداب يا انستجرام” ، أن الصور تظهر السعادة المطلقة والرفاهية اللامحدودة بعرض أغلي شنطة، وأشيك فستان، وأحدث سيارة، حتى أصبحنا نهتم بصور الزواج أهم من العلاقة بالزوج، وصورة الأمومة أهم من العلاقة الحقيقية بالأبناء، وصورنا ونحن نضحك أهم من السعادة الحقيقية وسلامنا النفسي.

وطالبت بدوى بنهاية حلقتها الجميع بالإهتمام بحياتهم الشخصية والاهتمام بكل لحظة بها أكثر من التظاهر بالسعادة فى الصور، كما طالبت النساء ببذل الجهد فى تطوير علاقتهم بازواجهم واطفالهم ونجعل التصوير فى المرتبة الثانية، موضحًا أن فى هذا الوقت ستكون الصور حقيقة وصادقة ومعبرة عن الحالة التى نعيشها بدون أي تزييف.

وتقدم الإعلامية رانيا بدوى برنامج “كلام رنوش” الذى يقدم محتوى إجتماعى بعيدًا عن السياسة، على صفحة البرنامج على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، وتعتبر من أول الإعلاميين اللذين توجهوا للسوشيال ميديا بدلًا من شاشات الفضائيات.