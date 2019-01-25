كتب امير فتحي في الجمعة 25 يناير 2019 12:54 مساءً -

شاركت الفنانة نجوى كرم عبر خاصية الستوري على حسابها الشخصي على إنستغرام، صورة لاقت تفاعلا كبيرا عبر من خلالها عن حبها للفستق، فظهرت وهي تأكل الفستق، وأرفقت الصورة بعبارة: “ما تخلوني شوف الفستق”.

كانت هذه تفاصيل خبر موقف طريف.. نجوى كرم تعبر عن حبها للفستق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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