اكتشاف طريقة للتخلّص من دهون البطن

كتب امير فتحي في الجمعة 25 يناير 2019 12:54 مساءً -

اكتشف العلماء طريقة للتخلص من دهون البطن بتناول مواد غذائية غنية بالألياف الغذائية والدهون الأحادية غير المشبعة.

واكتشف العلماء من نتائج دراسات عديدة أن الألياف الذائبة الموجودة في بذور الشوفان والشعير والمكسرات والبذور والبقول والبازلاء، وبعض الفواكه والخضروات تساعد في جعل البطن أكثر رشاقة.

ويقول الخبراء: “يشعر الإنسان بالشبع بفضل الألياف، وبالتالي يمكنه التحكم بالشهية. فـ 10 غرامات من الألياف الذائبة قادرة على تخفيض مستوى الدهون المتراكمة بنسبة 3.7 % خلال خمس سنوات”.

ويقترح العلماء لتخفيض دهون البطن إدراج منتجات مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات في النظام الغذائي، فجميعها غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة.

وبحسب الخبراء فإن تناول هذه المواد “يؤدي إلى تخفيض نسبة الدهون في منطقة البطن”.

وفي نفس الوقت، يعتقد الخبراء بضرورة التحكم في نسبة الدهون المشبعة التي يتناولها الشخص. بمعنى تناول كميات صغيرة من الزبدة واللحوم.

ويقول الباحثون، إن “نتائج السنوات الماضية تشير إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية إلى جانب ممارسة التمارين البدنية، له أفضل تأثير في دهون منطقة البطن”.

ووفقا للخبراء، فإن دهون البطن التي تغلف الأعضاء الداخلية تتراكم عادة تحت تأثير الإجهاد وعدم الحركة (الخمول).

وبحسب المعطيات العلمية المتوفرة، فإن هذه الطبقات الدهنية المتراكمة تؤثر كثيرا في صحة الشخص. فمثلا، تراكم الدهون في منطقة البطن له علاقة بزيادة الالتهابات في الجسم وانخفاض التمثيل الغذائي، ويزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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