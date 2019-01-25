شبكة مصرية لحفلة جنس جماعي يديرها زوجان على الإنترنت!

كتب امير فتحي في الجمعة 25 يناير 2019 12:54 مساءً -

أمرت نيابة مدينة حلوان المصرية بإحالة عامل وزوجته للمحاكمة أمام محكمة الجنح، في اتهامهم بتكوين شبكة لتبادل الزوجات.

ونقلت صحف مصرية يوم الثلاثاء الفائت أن أجهزة الأمن بالقاهرة، كانت قد ألقت القبض على شبكة لتبادل الزوجات بمنطقة حلوان يديرها عامل وزوجته.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم كتب على حساب الصفحة التي أنشأها لتبادل الزوجات، برغبته في مقابلة أي شخصين، زوجين يرغبان في ممارسة الجنس معه وزوجته داخل شقتهما.

وتمكنت أجهزة الأمن المصرية من التوصل إلى صاحب الحساب الشخصي، وتبين من فحص الصفحة أن المتهم مقيم بمنطقة حلوان، أرسل صورا لزوجته، وهي عارية لراغبي المتعة، وتواصل مع زوجين لترتيب حفلة جنس جماعي بينهما في حضور زوجة كل منهما.

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