أحمد السقا في العين السخنة من أجل ولد الغلابة

متابعة بتجـــــــــــــرد: يواصل الفنان المصري أحمد السقا تصوير مسلسله الجديد “ولد الغلابة” والمقرر أن يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل.
ويتواجد أحمد السقا برفقة الفنانين المشاركين في العمل وهم هبة مجدي، مي عمر وإدوارد، في العين السخنة حيث سيستغرق التصوير هناك أسبوعًا كاملًا.
الجدير ذكره أن مسلسل “ولد الغلابة” من تأليف أيمن سلامة، ويجسد أحمد السقا فيه شخصية صعيدي تدفعه الظروف للعمل في تجارة المخدرات، إذ يتعرض لأحداث معينة تقلب حياته رأسًا على عقب.
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