نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 18 دقيقة مضت التعليقات على خالد عبد الرجمن يتوّج بحضوره العرض المباشر الثاني لـ فرسان القصيد مغلقة

متابعة بتجـــــــــــــرد: في الحلقة الثانية من العروض المباشرة، استمرت التحديات وزادت سخونتها بين 10 مشتركين سعياً منهم للتأهل إلى المرحلة نصف النهائيّة ومنها الانتقال إلى المنافسة الحاسمة ضمن المرحلة الأخيرة سعياً للفوز بالجوائز الكبرى من برنامج “فرسان القصيد جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي”، من تقديم نادي الإبل على MBC1. وقد حلّ النجم السعودي خالد عبد الرحمن ضيفاً على الحلقة، وقدم مجموعة من أجمل أغنياته وسط تفاعل جماهيري كبير، عند أدائه أغنيات “تذكار”، “وجه السعد”، و”لو بكيت”.

انطلقت الحلقة بتقديم لوحات مسرحية مع الشعراء والفرقة الشعبيّة، افتتح بعدها مقدما البرنامج راجح الحارثي وسارة مراد العرض المباشر الثاني، الذي نقلته أيضاً إذاعة MBC FM. وتضمنت الحلقة تقريراً مصوراً عن أفضل اللحظات التي حملتها تحديات الأسبوع الماضي، بعدها أعطت لجنة التحكيم نصائحها للمشتركين. وشهدت الحلقة شرحاً عن آلية الحلقات المباشرة والجوائز التي ستقّدم للفائزين عن الفئات الشعرية الأربع، وعن آلية مشاركة الجمهور في كتابة “قصيدة وطن” التي أطلقها فرسان القصيد عبر التطبيق الخاص به.

تبارى في الحلقة المباشرة الثانية 10 مشتركين ضمن فئات الشعر الأربعة: الشعر النبطي، المحاورة، الشيلات، والشعر الشعبي العربي. وبحسب قوانين البرنامج 5 منهم فقط اجتازوا الاختبار بنجاح إلى المرحلة القادمة، عبر اختيار لجنة التحكيم المؤلّفة من ناصر القحطاني، ومحمد السناني، وتركي الغنامي بنسبة 70% وتصويت الجمهور بنسبة 30%. وبين المشتركين محمد الربيقي وفواز العازمي ضمن فئة المحاورة، فاز فواز بعد حصوله على نسبة تصويت مرتفعة من الجمهور. وضمن فئة الشيلات، تبارى عبد الله الصخيبري، وحامد الحلافي، وعلى رغم حصول الأخير على الدرجات الأعلى من لجنة التحكيم إلاّ أن تصويت الجمهور بكثافة لعبد الله منحه الفوز والتأهل إلى المرحلة نصف النهائيّة. أما عن فئة الشعر الشعبي العربي، فكان التنافس بين هاجر الساحلي وجورج رزق، وفازت هاجر حاصدة أعلى الدرجات من لجنة التحكيم ومن تصويت الجمهور أيضاً. وفي مجال الشعر النبطي، كان التنافس بين كل من مشعل بن صقر، سلطان الأسيمر، بشاير المقبل، وحامد الهاشمي. وحصد سلطان الأسيمر نسبة تصويت مرتفعة من الجمهور أهلته للانتقال إلى المرحلة القادمة مباشر ، فيما منحت اللجنة لبشاير المقبل أعلى الدرجات، لتنتقل بالتالي إلى الحلقات نصف النهائية. واتفق أعضاء لجنة التحكيم على أن الحلقة كانت راقية وشهدت أداءً متقارب المستوى بين الشعراء/المشتركين ضمن منافسة جدية وحماسية جعلتها مليئة بالتشويق بكافة المقاييس.

وفي الختام، جرى الإعلان عن أسماء العشرة الذين سيشاركون في الحلقة المباشرة الثالثة، وهم على الشكل التالي: 4 متسابقين من المملكة العربية السعودية عن الشعر النبطي وهم محمد الحمادي، عبد الله المسيلي، أشواق العمري وثاني الدهمشي. وفي فن الشيلات كل من طلال الحريجي من الكويت، وفلاح المسردي من السعودية. وعن فئة شعر المحاورة مشتركان سعوديان هما كامل الحليلي وعبد الله الحريري، فيما يتنافس عن فئة الشعر الشعبي العربي تريدي حمزة من الجزائر وسعيد ضاهر من لبنان.

يُعرض برنامج“فرسان القصيد- جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي” مباشرة على MBC1، كل خميس في تمام الساعة 9:30 بتوقيت السعودية، وتذيعها تزامنا MBC FM