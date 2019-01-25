تامر حسني يخضع لتمارين قاسية لهذا السبب

يواصل النجم تامر حسني تحضيراته في لبنان لوضع اللمسات النهائية على فيلمه الجديد “كل سنة وانت طيب”، اخراج سعيد الماروق.

ونشر “الماروق” على حسابه الرسمي عبر موقع “انستغرام” صورة تجمعه مع تامر حسني والممثل خالد الصاوي من اجواء التحضيرات.

كما نشر تامر صورة من التمرينات القاسية التي يخضع لها يومياً وذلك على حسابه على انستغرام وكتب: “يا صباح الهنا متتخضوش مني ومن كترة التمارين انا في الهدوم رفيع والله ودي الصعوبة انا بس حابب اشارككم مراحل التغير اللي بعملها عشان الفيلم الجديد ان شاء الله وأحفز كل حد نفسه يغير جسمه انه يواظب على التمرين ويظبط الأكل. سامعين يظبط الأكل”.

وتمنى الجمهور لتامر التوفيق في الفيلم الجديد الذي يتم تصويره بتقنيات عالية بين بيروت والقاهرة.

الفيلم سيكون جاهزاً للعرض في السينما في الربيع المقبل، ويجسد فيه تامر دور نصّاب، يتعرض للعديد من المواقف والمطاردات .

يشارك في بطولة الفيلم تامر حسني، خالد الصاوي، زينة، عائشة بن احمد، محمد سلام، عزت ابو عوف وهو من انتاج شركة “نيوسنشري”، سيناريو محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق.