استمع الى ألبوم محمد حماقي الجديد عبر “الخليج 365”

طرح الفنان المصري محمد حماقي ألبومه الجديد “كل يوم من ده” حصرياً على قناة شركة نجوم ريكوردز الرسمية عبر موقع يوتيوب.

الألبوم من انتاج نجوم ريكوردز، ويأتي بعد غياب ثلاث سنوات عن اصدار “حماقي” الالبومات الغنائية.

“كل يوم من ده” يضم 20 اغنية وهي: يزلزل، وكل يوم من ده، ليلى، عيوني سهرانة، صور، وأعمل أيه، بقيت معاه، ياغربة، م البداية، يا ستّار، قدام الناس، كفاية حلول وسط، راضيني، راسمك في خيالي، لاعتاب ولا حيرة، الحكاية حكايتنا، عاش من شافك، خلينا زي ما حنا، قالوا عنك وخدني إليك.

يتعاون “حماقي” من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين نذكر منهم: أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، خالد تاج الدين، نادر عبد الله، عمرو مصطفى، ودوود، شريف تاج، تامر علي، محمد يحيى، تميم، توما، نادر حمدي ورامي سمير.