أحمد جمال: خطيبتي خدعتني.. واختلاف لهجتنا مثير للضحك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري ونجم برنامج "اراب ايدول" تفاصيل قصة حبه وارتباطه بالإعلامية السعودية ديانا خميس، موضحًا أنه قابلها لأول مرة في دبي خلال استضافته بحوار إذاعي وشعر بالانجذاب إليها من وقتها.

وقال الفنان المصري- في مقابلة تلفزيونية- إنه بعد عدة أيام قرر أن يهاتفها ويسألها إن كانت "مخطوبة" أم لا، فخدعته بشكل غير جيد لأنها أجابت عليه بأنها مرتبطة بالفعل على خلاف الحقيقة خوفًا من أن تتعرض لأي مضايقات أو علاقة غير جدية.

وأضاف جمال أنه سأل أحد العاملين في الإذاعة إن كانت مرتبطة أم لا فلم يجد إجابة، مشيرًا إلى أنه أصر أن يقترب منها ويعرف الحقيقة كاملة حتى علم أنها تضحك عليه وليست مرتبطة.

وأشار إلى أن اختلاف لهجاتهما وعدم فهمها الجيد للغة المصرية تسبب في البداية بالعديد من المواقف الكوميدية بينهما، مشيرًا إلى أنها كانت تجد صعوبة في العيش بمصر بسبب اللهجة ولكها تعودت.

ولفت أحمد جمال إلى أنها تركت عملها الإذاعي في دبي وبدأت عملا خاصا جديدًا في مصر للاستقرار بها حتى يستطيعا الزواج والعيش معًا في نفس الدولة.

وكان المطرب المصريّ، نجم "أراب آيدول" أحمد جمال، أعلن دخوله القفص الفضيّ على الإعلامية السعودية ديانا خميس، مؤخرًا في حفل عائليّ جمعهما، وزفّ "جمال" الخبر لجمهوره عبر حساباته الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعيّ، لتنهال التهنئة عليهما من محبّيهما.