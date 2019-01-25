رانيا يوسف تهدد الصحافة ومواقع التواصل بالقضاء.. فما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادت الفنانة المصرية رانيا يوسف لإثارة الجدل من خلال بيان نشرته عبر حسابها على إنستغرام، تعلن فيه مقاضاتها لأي وسيلة إعلامية، تسعى للتشهير بها.

وأصدر المكتب الإعلامي لرانيا يوسف بياناً عبر صفحتها جاء فيه نصاً "يعلن المكتب الإعلامي للفنانه رانيا يوسف، أنه سوف يتم مقاضاه اي موقع او جريدة او صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال نشر أي أخبار أو صور للتشهير بها وفقًا لمواد ونصوص قانون العقوبات".

وأضاف البيان: "لن يتم الاستهانة مع أي شخص أو جهة تساعد بنشر أي مواد مسيئة وكاذبة، وسوف يتم محاسبته قانونيًا".

ويأتي توعد رانيا بهذا الشكل، بعد أن نشرت بعض المواقع أخباراً توحي بوجود مقاطع فيديو إباحية تجمعها بالمخرج المصري خالد يوسف، عضو مجلس النواب الذي أثار الجدل مؤخراً بمقاطع فيديو قيل بأنها تجمعه بالفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق، في أوضاع مخلة.

وكانت الإعلامية ياسمين الخطيب مؤخراً عن زواجها من خالد ثم الانفصال عنه عقب صور حميمية انتشرت على مواقع التواصل.