كريم عبد العزيز يتابع أصداء فيلمه في "الكويت"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: شارك الفنان كريم عبد العزيز في العرض الأول لفيلمه الجديد "النادي السري للرجال" الذي استقبلته دور السينما في الخليج بالتزامن مع طرحه في مصر.
وحرص على التواجد في عرضه الأول في الكويت وسط الجمهور الخليجي بعد يومين فقط من حضوره في مصر برفقة نجوم العمل. علماً بأنه حريص على متابعة تفاعل الجمهور ورأيه بالفيلم ويتردد على صالات السينما المختلفة خلال الفترة الحالية.
يُذكر أنه حصل على إجازة من تصوير دوره في الجزء الثاني من فيلم "الفيل الازرق" ليتابع أصداء فيلمه "النادي السري للرجال" الذي عاد من خلاله للسينما بعد غياب.
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