شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد سلطان يعيد نفسه فى "فكرة بمليون جنيه" أمام على ربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الممثل الشاب أحمد سلطان تجسيد دور مخترع صاحب تركيبة عقلية غريبة أقرب إلى الجنون، واللافت أنه قدم نفس الدور من خلال حلقات برنامجSNL بالعربى، وهى شخصية "عصام إلكترون" مخترع وكهربائى وعامل محارة كما يحول الرمل إلى كهرباء، وقدمها سلطان بشكل ساخر.

وبدأ سلطان تصوير دوره فى المسلسل مع على ربيع والمخرج وائل إحسان، إذ يؤدى دور مخترع يأتى من الأقاليم إلى القاهرة، بحثاً عن حلمه فى مجال الاختراع، ويساعد على ربيع الذى يجسد شخصية طالب فى كلية الهندسة على تحقيق أحلامه أيضا فى نفس المجال، وتحدث العديد من المفارقات الكوميدية بين سلطان وربيع.

مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة على ربيع وكريم عفيفى وسهر الصايغ، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، محمد فتحى، شريف يسرى، ومن إخراج وائل إحسان.