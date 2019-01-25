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شكرا لقرائتكم خبر عن جيمى كيمل يحاول دفع لينا هيدى للبوح بتفاصيل الموسم الثامن من GOT والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الممثلة العالمية لينا هيدى، صاحبة شخصية سيرسي لانيستر فى مسلسل Game of thrones، ضيفة على الإعلامى جيمى كيمل فى برنامجه Jimmy Kimmel Live.
وتوعد كيمل مشاهديه اليوم بإنه سيحاول الايقاع بـ"هيدى" للكشف عن بعض ملامح الموسم الثامن والأخير للمسلسل، المقرر عرض اولى حلقاته يوم 14 إبريل المقبل على شبكة قنوات HBO.
جيمى كيمل ولينا هيدى
وانتهى الموسم السابع من السلسلة الشهيرة بابتعاد "جيمى" عن "سيرسى" بشكل كبير بعد تمرده وزحفه اتجاه الشمال للمحاربة فى صفوف جيوش الستارك والتايجريان أمام جيوش الموتى، ومن جانب آخر تقارب علاقات "سيرسى" و"تيريون" مرة أخرى والتى حجبتها الكاميرات فى مشهد إقناعها بإعلان تحالفها والتى سيكشف عن تفاصيلها الموسم القادم، مما فتح المجال لتحقيق النظرية والنبوءة لكره "سيرسى وتيريون" لبعضهما البعض.
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