شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى يشارك صفية العمرى ومحمود قابيل بطولة "بالأبيض والأسود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان شريف دسوقى فى بطولة فيلم روائى قصير بعنوان "بالأبيض والأسود" أمام النجمين الكبيرين محمود قابيل وصفية العمرى، من إخراج روجينا بسالى، وإنتاج المركز القومى للسينما.

الفيلم يدور حول قصة صعود "نجمة" إلى عالم الأضواء والشهرة وتجسد دورها الفنانة صفية العمرى، ويجسد دسوقى خلال أحداث الفيلم دور عاشق للنجمة، ويلقى العمل الضوء على معاناة الفنانين فى رحلة صعودهم إلى النجومية.

بسؤال شريف دسوقى عن مدى تخطيه المشاركة فى الأفلام القصيرة ويخوض عالم الشهرة من خلال الدراما والأعمال السينمائية الطويلة، قال لـ"الخليج 365"، إن أعمال دائرة السينما المستقلة تتسع مع مرور الوقت، وبها مساحة تمثيل كبيرة، وبالفعل بدأ المخرجون يستقطبون النجوم لها، ومن المتوقع زيادة سوق الأفلام القصيرة فى مصر.

من ناحية أخرى، يشارك الفنان شريف الدسوقى فى مسلسل "لمس أكتاف"، بطولة الفنان ياسر جلال فى الموسم الرمضانى المقبل، وأكد دسوقى أن دوره مهم فهو محرك فى الأحداث.

ويبدأ الدسوقى تصوير مشاهده غدا السبت، فى أول بطولاته الدرامية بعد نجاحه مؤخرا فى حصد جائزة أفضل ممثل فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الأربعين عن دوره فى فيلم "ليل خارجى".