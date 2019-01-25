إيرادات الخميس.. "نادي الرجال السري" في الصدارة و"122" يتفوق على "الضيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة بين 7 أفلام، هي: "نادي الرجال السري"، "122"، "عمر خريستو"، "البدلة"، "الضيف"، "قرمط بيتمرمط"، و"ساعة رضا". وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن أمس الخميس 24 يناير، حققت الأفلام مجتمعة إيرادات بلغت 3 ملايين و914 ألفًا و590 جنيهًا.

وكشف في الصفحات التالية ما حققه كل فيلم..