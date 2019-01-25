في يومين.. إيرادات "نادي الرجال السري" تتخطى 4 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أول أمس الأربعاء 23 يناير، فيلم "نادي الرجال السري" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

ونجح الفيلم منذ طرحه في الحصول على المركز الأول، ليزيح فيلم "122" بطولة الفنان طارق لطفي عن صدارة شباك التذاكر، وحقق أمس 2 مليون و546 ألفًا و865 جنيهًا، لتصل إيراداته في يومين إلى 4 ملايين و48 ألفًا و537 جنيهًا.

"نادي الرجال السري" تأليف أيمن وتار، بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني، نسرين طافش، بيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي، إنتاج لؤي عبدالله ووائل عبدالله.