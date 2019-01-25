الثلاثاء.. "دندنة" لأول مرة فى ساقية الصاوى

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يشدو فريق دندنة بقيادة مؤسسته الفنانة تقى محجوب أولى حفلاتهم الغنائية على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى، وذلك مساء الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
يُذكر أن الفنانة تقى محجوب مؤسسة باند "دندنة" قد بدأت الغناء منذ الخامسةمن عمرها، كانت بدايتها مع المُلحن أحمد رمضان.
بعدها انضمت للعديد من الفرق الغنائية وغنت معهم فى دار الأوبرا وساقية عبد المنعم الصاوى، ثم قررت أن تستقل وتُنشىء باندًا خاصًا بها
ومن منطلق غرام الفريق بالفن والسلطنة، فقرروا أن يجتمعوا على حب الغناء والفن الهادف، ليقدموا أغنيات شرقية ومن زمن الفن الجميل ولكن بتوزيع جديد ومُختلف، بالإضافة أن الفريق يُغنى أيضًا أغنيات شبابية مُعاصرة.
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