شىاهد.. أول تعليق لـ منة فضالي بعد الهجوم على منزلها

كتبت - إيمان محمد

علقت الفنانة منة فضالي، على الهجوم الذي تعرضت له من قبل أحد الأشخاص في منزلها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

ونشرت "فضالي" صورة مكتوب عليها أحد الأدعية :"يارب إني لا أملك من أمر الدنيا

شئ واني وكلتلك أمير كله دقه وجله أوله وأخره علانيته وسره فتولاه بعنايتك واجعلني دائم الرضا كثير الشكر حسن الطبع ومرتاح القلب"، وعلقت على الدعاء قائلة "يارب".

ويذكر أنه كانت الفنانة منة فضالي أعلنت أمس عن هجوم أحد الأشخاص على منزلها قائلة :" دلوقتي في حد جالي البيت اتهجم علينا والبواب طرده وانا معرفوش و بيجي كل يوم وشكل حد مسلطه عليا حد يقولي اعمل ايه و مش عارفه مين ده و شكله غريب و مستنيني تحت البيت ممكن حد يساعدني".