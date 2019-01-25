في ذكراها الثامنة.. فنانين أختفوا عن الساحة بعد ثورة 25 يناير

كتبت - إيمان محمد

تحل اليوم الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير المجيدة، والتي شهدت مشاركة عدد كبير من الفنانين في المظاهرات والاعتصامات منذ بداية انطلاق الثورة، وأخرون هاجمهوها بشكل لايليق بالثوار والنشطاء مما جعلهم الجمهور يختفون عن الأنظار خلال الأعوام الماضية.

وتستعرض "بوابة الوفد" لجمهورها أبرز الفنانين الذين أختفوا عن الساحة بعد الثورة:

طلعت زكريا

شن الفنان طلعت زكريا هجوما حادا على ثوار

يناير، ووصف ميدان التحرير بأنه أصبح "بؤرة للمخدرات والجنس"، وبالإضافة إلى ذلك فهو من أشد المؤيدين لنظام مبارك.

سماح أنور

هاجمت الفنانة سماح أنور المتظاهرين وقت قيام الثورة يناير قائلة:"حكمي أنا الشخصي، إن مفيش مشكلة أن حد يولع فيهم"، ولكنها أعتذرت بعد ذلك معللة ذلك بأنها لم

تكن تشاهد سوى التليفزيون المصري، الذي كان يظهر المتظاهرين بأنهم مخربين.

خالد أبو النجا

ومن هؤلاء الذين أختفوا عقب الثورة الفنان خالد أبو النجا الذي شارك في ثورة 25 يناير، ولكن يفاجئ الجمهور بين لحظة وأخرى بتصريحات وتغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد فيها بعض تصرفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عمرو واكد

أختفى أيضًا الفنان عمرو واكد عن الساحة الفنية في مصر بعد تعرضه للهجوم الكبير عبر وسائل الإعلام على الرغم من مشاركته في ثورة يناير