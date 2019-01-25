شاهدوا دواء يستخدمه ترامب لعلاج الصلع قد ينقذ حياة آلاف الرجال!

كتب امير فتحي في الجمعة 25 يناير 2019 11:26 صباحاً -

كشف باحثو جامعة تكساس الأميركية أن دواء “Finasteride”، الذي يستخدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمحاربة الصلع، يمكن أن يقلّل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

وقال طبيب ترامب في حديث لـ”نيويورك تايمز” إنّ هذا الدواء “خيار آمن ورخيص للمساعدة في حماية الرجال من هذا المرض الفتاك”، بحسب ما نقلت صحيفة “ذي صن” البريطانية.

واكتشف الباحثون أن الدواء الموصوف، الذي يتم تسويقه تحت الاسم التجاري “Propecia”، يمكن أن يقدم الأمل لآلاف الرجال، بحمايتهم من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 25%.

وشملت التجربة التي بدأت قبل 25 عاما، حوالي 20 ألف رجل، ما يجعلها واحدة من أكبر تجارب سرطان البروستاتا على الإطلاق. https://cdn00.vidyomani.com/c/8/0/6/f4vv8e54862j/index.htmlوتبين أن أقل من 100 رجل شاركوا في تجربة “الوقاية من سرطان البروستاتا” (Prostate Cancer Prevention)، توفوا بسبب المرض، حسب النتائج المنشورة في مجلة “New England”.

وقال الدكتور إيان طومسون، من شبكة “SWOG” للسرطان في الولايات المتحدة والذي شارك في الدراسة، إن الدواء “آمن وغير مكلف وفعال كاستراتيجية وقائية ضد سرطان البروستاتا”. واعتبر أن “الأطباء يجب أن يخبروا المرضى عن فوائد الدواء، خاصة أولئك الذين يخضعون لاختبارات مستضد البروستاتا النوعية “PSA” (اختبار الدم للكشف عن سرطان البروستاتا) بشكل منتظم.”

ويشير فريق البحث إلى أن دواء الوقاية من سرطان البروستاتا، سيكون ذا “تأثير كبير على الصحة العامة”، خاصة أن تشخيص البروستاتا آخذ في الارتفاع.