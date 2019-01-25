بالصور- مجموعة المصمم زياد نكد تتجاوز التوقعات

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Jan 25, 2019
يقطف المصمم زياد نكد نجمة تلو نجمة من كواكب مضيئة، ويرصع بها تصاميم ساحرة تضيئ موسم ربيع وصيف 2019 لأزياء الهوت كوتور، وتضفي بريقاً على فساتين متوهجة ببريق الفضة والذهب.
المجموعة التي حملت اسم “أوريون” Orion ، أرادها المصمم زياد نكد مختبراً للكواكب، وانعكاساً مصغراَ لها على الارض. فقد جسّد الاجسام السماوية في فساتين تميز بعضها بأشكال النجوم، واشتعلت ضوءاً وبريقاً، فيما استلهم تصاميم أخرى من فلسفة الهندسة الفلكية التي تزاوج بين الخيال وبريق الماس.
“اوريون”، هي مجموعة ملهمة تتجاوز التوقعات، تجمع بين فرح الموسم، وبريق الخيال من خلال مروحة ألوان واسعة تضم مجموعة ألوان الباستيل، ولون “الشامباين”، إضافة الى الفضي والاسود. أما القصات المميزة، فتطبع روح العصور الملكية بلمسات معاصرة، وخيال هندسي من دهشة الكون. وركز المصمم زياد نكد في التطريز على الأحجار الكريمة بأشكال وأحجام متنوعة، في حين اتسمت القصات بطابعها الانسيابي والمريح بما يراعي روح الموسم.
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