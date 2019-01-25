ميغان ماركل تحاول التقرب للملكة إليزابيث من بوابة الموضة!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحتوي خزانة دوقة ساسكس على العديد من الأزياء التقليدية لأشهر المصممين إلى جانب مجموعة ضخمة من المجوهرات، لكن ميغان ماركل لديها العديد من القطع الأكثر كلاسيكية معلقة في خزانة القصر.
يعتبر القميص الأبيض القصير ذو الأزرار هو المفضل لديها، وكانت قد صرحت بذلك حين كانت لا تزال ممثلة في لقاء صحفي أجرته العام 2016 الذي قابلت فيه الأمير هاري.
وصرحت ماركل بأن شأنها شأن الملكة، تفضل موضة ارتداء درجتين مختلفتين من نفس اللون، وأنها تتحايل على هذه النقطة بتغيير نوعية القماش فقط.
وميغان التي عرفت مؤخرا بنجمة البدلة الرسمية، تنوعت في أزيائها بحسب تلك النصائح، حيث قالت إن أكثر ما يهم الشخص فيما يرتديه هو أن يشعره بالثقة والجمال.
وفي رحلة إلي مأوى للحيوانات الضالة سارت ميغان على خطى الملكة الأم في أزيائها فاختارت فستانًا كريمي اللون مع جاكيت كريمي أيضا وزوج من الأحذية وحقيبة من نفس درجات اللون.
وعادت بعد ذلك إلى الجينز المعتاد عند خروجها لتناول الغداء مع سكرتيرتها.
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