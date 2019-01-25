“وعد مني” لـ رحمة رياض تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

متابعة الخليج 365: تحقق أغنية “وعد مني” للنجمة العراقية رحمة رياض، ملايين المشاهدات منذ طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وقد تخطى الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية الـ80 مليون مشاهدة وذلك بعد خمسة أشهر على إتاح عرضه عبر قناة رحمة رياض الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. الجدير ذكره أن أغنية “وعد مني” هي من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي وتتصدّر منذ إطلاقها المراتب الأولى في سباقات الأغاني الخليجية والعربية. لمشاهدة فيديو أغنية “وعد مني”:

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