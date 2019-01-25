بلقيس تحطّم المليون الثاني!

متابعة بتجـــــــــــــرد: تواصل النجمة بلقيس فتحي حصد نجاح أغنيتها الجديدة “قالوا أشياء” التي طرحتها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وتخطى الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية مليوني مشاهدة في بعد أقل من ثلاثة أسابيع على إتاحة عرضه عبر قناة بلقيس الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. الجدير ذكره أن أغنية “قالوا أشياء” هي من كلمات مشاري ابراهيم، ألحان متعب الفرج وتوزيع ومكس حسام كامل وتحقق رواجًا واسعًا منذ طرحها رسميًا. لمشاهدة فيديو أغنية “قالوا أشياء”:

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