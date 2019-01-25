أريانا غراندي تتيح الطلب على ألبومها الجديد وهذه صورة غلافه

متابعة بتجـــــــــــــرد: أتاحت النجمة العالمية أريانا غراندي الطلب على ألبومها الجديد thank u, next عبر أهم المتاجر الرقمية.
ومن المقرر إصدار ألبوم أريانا غراندي يوم 10 شباط/فبراير المقبل ويتضمن 12 أغنية وهي Imagine، Needy، NASA، Bloodline، Fake Smile، Bad Idea، Make up، Ghostin، In my head، Rings 7، thank u, next، Break up with your girlfriend وI’m bored.
الجدير ذكره أن أريانا غراندي سبق وأطلقت كليبي thank u, next وRings 7 من الألبوم ضمن الحملة التسويقية الخاصة بالعمل منذ أسابيع.
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