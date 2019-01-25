لن تصدقوا الشبه بين بيونسيه وابنتها – بالصورة

متابعة الخليج 365: نشرت النجمة العالمية بيونسيه تصميمًا لصورتين الأولى لها حين كانت في السابعة من عمرها والأخرى لابنتها “بلو” التي تبغ من العمر سبع سنوات.
وألمحت بيونسيه إلى الشبه بينها وبين ابنتها الصغيرة حيث كتبت في تعليقها على الصورة: “أحدهم قام بهذه المقارنة بيني وبين بلو في سن السابعة. طفلتي تكبر بسرعة”.
الجدير ذكره أن بيونسيه تعتبر من أكثر النجمات متابعة على انستجرام في العالم بعدد متابعين يصل إلى 122 مليون متابع.
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