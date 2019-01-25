بالصور.. الممثلة كاترين دونوف تبيع 130 فستانا بمليون دولار

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جرى بيع فستان مطرز ارتدته الممثلة الفرنسية كاترين دونوف عندما قابلت المخرج ألفريد هيتشكوك للمرة الأولى عام 1969، ضمن عشرات الفساتين الأنيقة التي طرحت في مزاد الخميس.
وباعت الممثلة قرابة 130 فستانا فريدا ابتكرها المصمم الراحل إيف سان لوران لدونوف التي كانت صديقة مقربة له، في مزاد بدار كريستيز للمزادات العالمية في مدينة نيويورك الأمريكية.
وشملت هذه المجموعة فستانا ذهبي اللون ارتدته دونوف في إحدى حفلات الأوسكار.
وجمع المزاد 900625 يورو (1.02 مليون دولار) وفقا لدار كريستيز للمزادات.
وقررت دونوف، وهي من محبي الموضة وكثيرا ما تشاهد في عروض الأزياء في باريس، بيع الفساتين بعد أن باعت منزلا في نورماندي بشمال فرنسا كانت تخزنها فيه لعقود.
ولم تعلن دونوف (75 عاما) الغرض الذي ستستخدم فيه حصيلة البيع.
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