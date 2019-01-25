نداء شرارة أكثر أمانًا على انستغرام

قامت إدارة موقع انستغرام في منطقة الشرق الأوسط بتوثيق حساب الفنانة نداء شرارة وذلك بإضافة العلامة الزرقاء إلى حسابها الذي يضم أكثر من 440 الف متابع.

وتمتاز نجمة “ذا فويس” بنشاطها اللافت على موقع انستغرام وتفاعلها الدائم مع جمهورها، حيث تشاركهم آخر أخبارها وصورها وحفلاتها.

وفي جولة سريعة على باقي صفحات نداء على مواقع التواصل نرى ان حسابها على تويتر ليس موثقاً ويضم 22 الف متابع فقط. اما على موقع فايسبوك فليس لنداء صفحة رسمية بإسمها.

من جهة اخرى، كانت “شرارة” قد سجلت مؤخراً اغنية جديدة في بيروت وتحديداً في استديو الموزع الموسيقي جان ماري رياشي الذي يشرف على كافة اعمالها الفنية منذ فوزها في برنامج المواهب.

الاغنية بعنوان “درجات” وهي باللهجة المصرية، رومنسية و درامية جداً من كلماتها والحانها. ويقول مطلعها “درجات واللي ساب من غير حسابات”. لكن نداء لم تكشف عن الاغنية حتى الآن.

كما تعمل نداء على بعض اغاني السيدة سميرة توفيق حيث من المتوقع ان تصدر الاغاني برؤية جديدة.

وفي الوقت نفسه تضع نداء اللمسات النهائية على ألبوم يناقش فقط قضايا اجتماعية وكتبت منه حتى الأن اربع اغنيات تعالج من خلالها قضايا مهمة منها: زواج القاصرات، الايتام، انا الطفل، اطفال الشوارع، السرطان وذوي الاحتياجات الخاصة.

نذكر ان آخر اعمال نداء شرارة ألبومها الاول بعنوان “بعدو عطرك”.