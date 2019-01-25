شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تنتهى من تصوير نصف مشاهدها فى مسلسل "قيد عائلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة سيمون، تصوير دورها فى مسلسل قيد عائلى، الذى ينتمى لأعمال الـ 45 حلقة للعرض خلال الموسم الشتوى الحالى، وقالت سيمون، فى تصريحاتها لـ"الخليج 365"، إنها انتهت من تصوير 40% من دورها فى المسلسل، مؤكدة أنها سعيدة بالمشاركة فيه وستكون شخصيتها مختلفة عن أعمالها السابقة ومفاجأة للمشاهدين.

يذكر أن مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويضم عددًا كبيرًا من الفنانين منهم ميرفت أمين، عزت العلايلى، بوسى، صلاح عبد الله، سيمون، ميريهان حسين، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، أحمد التهامى، أميرة هانى، كارولين عزمى، كريم عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين الشباب.