نبيل فاروق يوضح سبب إهداء روايته لـ"تركي آل الشيخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال الكاتب الكبير والسيناريست نبيل فاروق، في رده على إهداء روايته "المتسلسل" للمستشار تركي آل الشيخ، إن القصة ملك تركي آل الشيخ ابتاعها كقصة للسينما من حوالي عام ونصف تقريبًا، ولم تُنتج، لذا فكرت في تحويلها لعمل أدبي.

وأضاف فاروق، في رده على سؤال لأحد متابعيه على "تويتر": "كان من الواجب ذوقيًا وأدبيًا أن أستأذن الرجل الذي دفع ثمنها بالفعل وعندما لم أجد سبيلاً إليه اكتفيت بإهداء الرواية له".

يُذكر أن الدكتور نبيل فاروق كتب من قبل فيلم "الرهينة" لأحمد عز، ومسلسل "العميل 1001" لمصطفى شعبان.