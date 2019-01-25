شاهد… احمد جمال عن خطيبته السعودية: “خدعتني وقالت مخطوبة”!

كتب امير فتحي في الجمعة 25 يناير 2019 08:23 صباحاً -

روى الفنان المصري أحمد جمال نجم برنامج اكتشاف المواهب “أراب أيدول” كواليس خطبته مؤخرًا، وذلك خلال لقائه في حلقة الليلة من برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة “CBC”.

وقال “جمال”: إن خطيبته والدها سعودي، ووالدتها أردنية، وتعرف عليها في مدينة دبي بالإمارات، حيث كانت تعمل مذيعة راديو هناك، وكان هو لديه لقاء في المحطة التي تعمل بها.

أضاف أنه بعد لقائهما الأول سألها ما إن كانت مرتبطة أو لا، وفي بداية الأمر خدعته وقالت إنها مرتبطة، وبعد ذلك عرف أنها ليست مرتبطة: “قالتلي كنت مرتبكة وكنت عايزة أريح دماغي”.

تابع أنه بعد ارتباطهما تركت العمل بالراديو في دبي لكي تستقر معه للقاهرة، وانتقلت للعمل بمجال آخر بعيدًا عن الإعلام في مصر.

وكان أحمد جمال أعلن مؤخرًا ارتباطه عبر حسابه على موقع الصور “إنستجرام” حيث نشر صورة برفقة خطيبته، وذلك بعد أيام من أغنيته الجديدة “توكلنا على الله”.

برنامج “معكم” يعرض أيام الأربعاء، والخميس، والجمعة من كل أسبوع على قناة “CBC” في تمام التاسعة مساءً.