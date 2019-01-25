شاهد… فلة تناشد السلطات الجزائرية التدخل لإزالة اسمها عن قوائم المنع في مصر!

كتب امير فتحي في الجمعة 25 يناير 2019 08:23 صباحاً -

ناشدت الفنانة فلة الجزائرية المسئولين في بلادها بالتدخل لرفع اسمها من قوائم الممنوعين من دخول مصر، وهو القرار الساري منذ 23 عامًا.

وأكدت “فلة” في مداخلة هاتفية على قناة ”دزاير نيوز”- أن “ليس لديها سند وعشمها كبير في المسئولين الجزائريين أن يساعدوها في دخول مصر مجددًا”.

وأضافت أنها “تريد أن تعود لمصر معززة مكرمة كأي جزائرية حرة”.

وكان قد صدر قرار عام 1996 بمنع فلة الجزائرية من دخول البلاد أو الغناء فيها، وأدرج اسمها في كل المطارات والموانئ، بسبب قضية آداب.

وحاولت فلة الجزائرية دخول مصر عام 2011 بعد تلقيها دعوة من دار الأوبرا المصرية للمشاركة في حفل، لكن تم ترحيلها فور وصولها، وأكدت أنه تم “تلفيق القضية لها مع 3 أشخاص لا تعرفهم أبدًا، ولولا هذه القضية لأصبحت إمبراطورة الفن في مصر”.