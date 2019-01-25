محمد مختار يعود بقصة حقيقية مِن ملف المخابرات

كشف المنتج محمد مختار أنه يستعد خلال الفترة الحالية للتحضير لفيلم سينمائي ضخم عن قصة حقيقية من ملف المخابرات، وسيتولى بطولتها 11 نجما ما بين نجوم كبار وشباب، مشيرا إلى أنه يوجد العديد من الأسماء المرشحة للمشاركة في بطولة الفيلم، لكنها كلها ما زالت في طور التحضيرات، موضحا أنه من المتوقع أن يوجد بجانب النجمة نادية الجندي كل من: زينة ودرّة ومي سليم ومنّة فضالي وحسن الرداد وحسين فهمي وأحمد فهمي.

وأعلن محمد مختار، خلال تصريح خاص له إلى "لايف ستايل"، أنه قرر العودة إلى الإنتاج بفيلم عن المخابرات، نظرا إلى أن الحس الوطني لدى الجمهور خلال الوقت الحالي عالٍ جدا، وبخاصة بعد الظروف الصعبة التي مرّ بها الشعب خلال 6 أعوام ماضية، وهذا الأمر يجعل لدى المشاهدين شغفا كبيرا لمشاهدته، مشيرا إلى أنه من المقرر تصوير الفيلم في كل من باريس وأثينا في اليونان.

يُذكر أن آخر أعمال المنتج محمد مختار مسلسل "أسرار" الذي تم عرضه عام 2015 وحقق نجاحا باهرا، وقامت ببطولته النجمة نادية الجندي وشاركها البطولة كل من عزت أبوعوف وعبير صبري وأحمد سعيد عبدالغني ومادلين طبر وفريال يوسف ولقاء سويدان وضياء عبدالخالق وعبدالله الكاتب ومحمد مرزبان، والوجهين الجديدين رنا الهواري وميما الشامي، والعمل من تأليف أحمد صبحي ومن إخراج وائل فهمي عبدالحميد.

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