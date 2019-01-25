"احنا كبرنا أوى"... 30 عاما على طرح فيلم Batman

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 30 عاما مرت على فيلم Batman بطولة مايكل كيتون، وهو ما يشير إلى أن جيل الـ 80 قد كبر بالفعل في العمر ولكن أبطال الفيلم هم أيضا وصلوا إلى مراحل عمرية كبيرة، حيث تغيرت ملامحهم بالكامل وهو ما نرصده بالصور. مايكل كيتون كيم باسنجر حاليا كيم باسنجر زمان شخصية بات مان هي شخصية خيالية لبطل كتب مصورة خارق من دي سي كومكس وكان أول ظهور للشخصية في شهر مايو عام 1939 حين ظهر في العدد رقم 27 من مجلة القصص المصورة ديتكتيف كومكس عام 1939، ومنذ ذلك الوقت أصبح هو وسوبرمان وسبايدرمان، أشهر الأبطال الخارقين الخياليين. مايكل كيتون حاليا

جاك نيكلسون زمان جاك نيكلسون حاليا اكتسبت شخصية باتمان الكثير من الشعبية بعد أن نشرت أولى القصص، وسرعان ما قامت الشركة المنتجة بنشر مجلة خاصة تتناول مغامرات الشخصية حصراً خلال عقد الأربعينيات من القرن العشرين، ومع مرور السنوات ازدادت شعبية باتمان وكبر جمهوره، فانتقل إلى شاشة التلفزيون.

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