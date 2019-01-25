نبيل الحلفاوي: فرصة فوز الزمالك بالدوري 90%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع " تويتر" تغريدة يرد فيها على أحد متابعيه، قال له فيها: "نسبة فوز الزمالك بالدوري 90 %".
وكتب الحلفاوي: "فعلا.. نسبة فوزه بالدوري 90%.. وده حصل قبل كده.. والمدهش أن الـ10% هيه اللي اتحققت، عموما لو الزمالك أخد الدوري السنة دي مش خسارة فيه، المهم بالنسبة لنا (مرحليا) عودة الأهلي اللي نعرفه واللي أنتم كمان تعرفوه".
يُذكرأن الفنان نبيل الحلفاوي من أكثر نجوم الوسط الفني تشجيعًا للنادي الأهلى.
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