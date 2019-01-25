شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. حنان مطاوع تكشف أسرار مشوارها الفنى فى ندوة بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام ندوة خاصة للفنانة حنان مطاوع، يوم السبت المقبل، ضمن فعاليات الدورة الـ50 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى تمام الساعة الخامسة مساء.

تقام الندوات في قاعة "السينما بلازا 2" بصالة 3 و4 بأرض المعارض الدولية الجديدة، ضمن فعاليات نشاط السينما في اليوبيل الذهبى لـ"الدولى للكتاب" ويدير ندوة حنان مطاوع الصحفى والناقد محمد نبيـل.

يذكر أن الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولى للكتاب، تشهد تكريم عدد من الفنانين من بينهم السيناريست وحيد حامد، الموسيقار راجح داود، والفنانة ليلى علوى، بمنحهم درع خمسينية المعرض، بالإضافة إلى تنظيم لقاء فنى ثقافى مفتوح للمكرمين مع الجمهور على مدار ساعتين.