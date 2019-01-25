شكرا لقرائتكم خبر عن 327 إيرادات فيلم SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE فى شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE إيرادات وصلت إلى 327 مليون دولار أمريكى فى خلال أقل من شهر على طرحه يوم 14 ديسمبر الماضى فى الولايات المتحدة الأمريكية، وحول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 162 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و165 مليون دولار حول العالم.

فيلم SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE من بطولة أصوات هيلى ستاينفيلد، نيكولاس كيج، جيك جونسون، ليف شرايبر، ليلى توملين، لونا لورين فيليز، كيميكو جلين، بريان تيرى هنري.

ويدور الفيلم حول مايلز موراليس الذى يجد نفسه فى عالم غير عالمه، ومكان آخر فى الكون المتعدد، وبمساعدة بيتر باركر سيصبح مايلز رجل سبايدر مان. الفيلم من إخراج بيتر رمزى، رودنى روثمان الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع فيل لورد.