صورة.. مي حلمي تخوض تحدي بدون مكياج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية مي حلمي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها بدون مكياج لتخوض بها تحدي" بدون مكياج" الشهير.

وكتبت مي في تعليقها على الصورة: "حب نفسك أكتر من أي حاجه في الدنيا، ربنا ما بيخلقش حاجه وحشة والناس اللي فاهمة المكياج غلط أقسم بالله ما بيركب وش بدل وش بيبين الحلوة وبيبين وحاشة الوحشة، مش أكتر".

يُذكر أن الإعلامية مي حلمي ارتبطت بالفنان الشاب محمد رشاد، وتم تأجيل الفرح يوم حفل الزفاف بسبب مشاكل عائلية.