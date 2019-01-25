أحمد أمين يدعو جمهوره لمسرح "أمين وشركاه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد أمين، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر تغريدة يدعو فيها جمهوره لمسرح "أمين وشركاه". وكتب أمين: "دعواتكم.. ومنتظر تنوروني في مسرح أمين وشركاه، وبصراحة الشركا دول هما المفاجأة.. مجموعة مواهب عبقرية هما اللي محليين المشروع". يُذكر أن الفنان أحمد أمين ظهر كضيف شرف في فيلم "نادي الرجال السري" لكريم عبدالعزيز، الذي طرح أول أمس بالسينمات.

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