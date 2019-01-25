منى فاروق تتصدر البحث على “غوغل” بعد تسريب فيديو جنسي لها!

كتب امير فتحي في الجمعة 25 يناير 2019 05:26 صباحاً -
تصدرت الفنانة المصرية الشابة منى فاروق، خلال الايام القليلة الأخيرة محرك البحث العالمي “غوغل”، وذلك بعد انتشار فيديو جديد لها، خلال علاقة جنسية مع رجل، قيل أنه المخرج المصري خالد يوسف، على حد زعم نشطاء مواقع التواصل.
ويأتي هذا الفيديو بعد تسريب آخر للفنانة الشابة، قبل أيام مع الممثلة شيما الحاج، خلال وصلة رقص بملابس “شبه عارية”، وانتشر الفيديو عبر شبكات الإنترنت بسرعة خيالية.
وتعتبر فاروق من الوجوه الجديدة التي دخلت عالم التمثيل خلال الأعوام الماضية، ونرصد لكم في وكالة سوا الاخبارية، أبرز محطات الفنانة منى فاروق.
ولدت منى فاروق في مدينة القاهرة عام 1995، وكانت انطلاقتها من خلال الظهور في عدد من الإعلانات التلفزيونية، إلى أن توالت أعمالها وعبرت السينما بفيلم سينمائي وهو “الخلبوص”، للفنان محمد رجب.
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