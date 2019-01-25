كتب امير فتحي في الجمعة 25 يناير 2019 05:26 صباحاً -

قالت مقدمة البرامج اللبنانية جورجيت أبو مراد انها تتمنى ان تتزوج رجلا ينام عند امه ثلاثة ايام في الاسبوع. واضافت مقدمة برنامج “سوالف ضحي” على قناة الشاهد الكويتية انها تفضل ان يكون هناك غرف منفصلة للزوجة والزوج من اجل “الرواق والراحة” وتابعت “اذا طلع نام ثلاثة ايام بعد احسن يروح عند الماما”.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… جورجيت أبومراد: “يا ليت اتزوج حدا ينام عند الماما 3 ايام”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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