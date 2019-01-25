بعد سنوات من الخلاف.. مصالحة ناصر القصبي وعبدالله السدحان برعاية تركي آل الشيخ.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد سنوات طويلة من الخلافات بينهما، نجح تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، في مصالحة الفنان السعودي ناصر القصبي، والفنان عبدالله السدحان.

تركي آل الشيخ أعلن، خلال مؤتمر هيئة الترفيه، عن عودة القصبي والسدحان إلى العمل معاً مجدداً في العام الجاري، لافتا إلى أن ذلك سيكون من خلال هيئة الترفيه وقناة MBC.

وطلب آل الشيخ من النجميت الصعود إلى خشبة المسرح، فقابلهما الحضور بعاصفةٍ من التصفيق، وتعالت الصيحات عند الإعلان عن عودتهما للعمل معاً، تشجيعاً لهما على اتخاذ هذه الخطوة الفنية المهمة.

وبعد نهاية المؤتمر كتب عبدالله السدحان “تويتة” قال فيها: “كان لي الشرف بأن أكون أحد المدعوين إلى مؤتمر الترفيه، وأن التقي معالي المستشار، وليس عليَّ إلا أن أقف له احتراماً. أنت تأمر وعليَّ التنفيذ، وفيما يخص المسرح، أنا جاهز والعمل جاهز، وننتظر توجيهاتكم”.

يذكر أن عبدالله السدحان وناصر القصبي كانا قد انفصلا فنيا بعد شراكة دامت لمدة 20 عاما في مسلسل “طاش ما طاش” الكوميدي الذي قدما منه مواسم كثيرة، وحقق جماهيرية واسعة.

عن أسباب انفصالهما فنيا بعد مسلسل “طاش ما طاش”، أكد السدحان أن القصبي هو السبب، حيث رد على سؤال أحد متابعيه حول هذا الأمر، قائلا: “سؤال غريب ليه عبدالله ما يرجع لزميله اولاً انا ما احب الريوس ثانياً انا ماتركت البلد واهلها مازلت في مكتبي الي قدم وسيُقدم لذا السؤال لغيري”.