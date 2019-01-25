مريم حسين عن سبب إخفائها وجه ابنتها: أخشى أن تقاضيني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دائما ما تحرص الفنانة العراقية مريم حسين على إخفاء وجه ابنتها “أميرة” في كل الصور التي تنشرها لها.

إحدى متابعات الفنانة العراقية وجهت تساؤلا لها عن أسباب إخفائها لوجه ابنتها، فكانت إجابة مريم صادمة، حيث أرجعت السبب إلى خوفها من أن تقاضيها ابنتها عندما تكبر.

الفنانة العراقية قالت: “المشكلة بنتي جوازها أميركي أخاف باجر ترفع علي قضية تقولي ليش دخلتيني حياتج حياة الشهرة وأنا مابيها هي حالياً طفلة لما تكبر لها الخيار باللي تبيه”.

وأضافت: أتمنى الصحة والعافية والله يبعد عني الحساد ويبعد عنا شر الخلق.. واللي أتمناه لها أنها تكون امرأة قوية وسياسية ويكون عندها منصب قوي وعمرها ما تتزوج لأن الرجال انقرضوا”.

وتابعت: “أتمنى أن تعيش ابنتي امرأة عصامية ولحالها أفضل لها من كل شي وبالأخير انها تكون من الذرية الصالحة وتكون أفضل مني وأحسن مني”.

وكانت مريم حسين قد كشفت مؤخرا عن إصابة ابنتها الوحيدة “أميرة” بعدوى استدعت سفرها للعلاج، حيث قالت إن ابنتها أصيبت بعدوى خلال قضائها عطلة برفقتها في إسبانيا، حيث ينتشر أحد الفيروسات هناك.

مريم أضافت أنه من الممكن أيضا أن تكون أجواء أوروبا لم تناسب الطفلة، لافتة إلى أنها بمجرد عودتها من رحلة علاجها بالخارج ستذهب بها إلى عيادة طبيبها الخاص في اليوم التالي لإجراء الفحوصات اللازمة.

وكانت مريم حسين قد أنجبت ابنتها في مطلع شهر فبراير من عام 2017 من زوجها عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل، بعد حفل زفاف في لندن لم يحضره أحد منتصف شهر سبتمبر 2016.

وقبل ولادة مريم حسين ابنتها بأيام كان زوجها فيصل الفيصل قد أعلن طلاقهما، بعد سلسلة من الفضائح والمشاكل بينهما، لينتهي زواجهما بعد 4 أشهر فقط.