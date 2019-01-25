أحمد السقا الأعلى أجرًا في رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تصدر الفنان المصري أحمد السقا، قائمة الأعلى أجرًا في رمضان المقبل، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

أحمد السقا، من المقرر أن يحصل على أجر يوازي 36 مليون جنيهًا عن مسلسله المقبل «ولد الغلابة» والمنتظر عرضه في رمضان المقبل على شاشة mbc.

ونجا أحمد السقا، من البروتوكول الموقع مؤخرًا بين القنوات الفضائية والذي يلزم القنوات كافة بعدم شراء أي مسلسل درامي تتعدى قيمته 70 مليون جنيه كحد أقصى، وألا يتعدى إجمالي قيمة المحتوى المشترى خلال شهر رمضان “مسلسلات وبرامج وغيرها”، مبلغ 230 مليون جنيه بحد أقصى سواء كانت المسلسلات والبرامج مشتراة أو منتجة داخليًا.

ذلك البروتوكول دفع عديد المنتجين إلى تخفيض الميزانيات الخاصة بأعمالهم التليفزيونية وبالتالي إلى تخفيض الأجور الخاصة بأبطال أعمالهم، لكن اللافت هو أن أحمد السقا، كان قد تعاقد على مسلسله الجديد قبل صدور قانون إلزام شركات الانتاج بتخفيض أجور الفنانين بـ 3 أشهر، وهو ما يجعل عقده ساري ولا يجوز التعديل فيه، وبذلك لا يمكن تخفيض أجره.

يذكر أن الفنان الكبير عادل إمام، يعد هو الفنان الأعلى أجرًا في رمضان الماضي 2018، بحسب تأكيدات شركة «ماجنوم» المنتجة لمسلسله الأخير «عوالم خفية»، وذلك على الرغم من تأكيدات محمد رمضان بأنه قد حصل على أجرٍ أعلى منه وذلك عن مسلسله الأخير «نسر الصعيد» والذي عرض خلال الشهر ذاته.

مسلسل “السقا” الجديد سيحمل عنوان «ولد الغلابة»، ويشارك في بطولته مي عمر، إنجى المقدم، إدوارد، محمد ممدوح، كريم عفيفي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.