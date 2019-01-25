منة جلال في لقطة حديثة مع والدتها الفنانة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية منة جلال جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

منة ظهرت في اصورة برفقة والدتها، وعلقت قائلة: «أنا وست الحبايب»، وتلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي تغزل في جمال والدتها الفنانة المعتزلة، بينما لاحظ الشبه الكبير بينهما.

والدة منة سعيدة جلال من مواليد عام 1948، هي راقصة وممثلة بدأت العمل في الفن عام 1966، وكان من أهم أعمالها: «حارة السقايين ونهر الخوف، العاطفة والجسد، درب العوالم».

منة جلال تنتمي لعائلة فنية، فليست والدتها فقط التي تنتمي للوسط الفني، بل خالها أيضا هو المطرب الراحل شفيق جلال.

الفنانة المصرية تقوم حاليا بتصوير مشاهدها في فيلم «دفع رباعي»، ويشارك في بطولة العمل الفنانون أحمد بدير، محسن منصور، أحمد عزمي، صبري عبد المنعم، ندى بهجت، إيناس النجار، أحمد العمدة، سناء يوسف، ياسر علي ماهر، ميسرة، حسن عبد الفتاح، عماد رشاد.

الفيلم من إخراج إيهاب عبداللطيف وينتمي لأفلام الإثارة والتشويق، حيث تدور أحداثه حول جماعة إرهابية تخطط لعمل تفجير في احد الفنادق.