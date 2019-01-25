مقلب مرعب من «أوس أوس» في محمد أنور.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقع الفنان المصري محمد أنور، نجم «مسرح مصر»، ضحية لمقلب صديقه الفنان محمد أسامة الشهير بـ «أوس أوس».

واختار أوس أوس للمقلب ثعبان ضخم، قام بوضعه خلسة ليتفاجئ محمد أنور، به فور خروجه من الغرفة، وأصيب بنوبة هلع فور رؤيته، وسط ضحك أوس أوس عليه.

وأكد نجم «مسرح مصر»، أن أنور هو الضحية الأولى لمقلبه، وذلك في إشارة منه إلى انه سيقوم بتنفيذ المقلب في باقي النجوم.

الفنان محمد أسامة، يشارك في مسلسل «هوجان»، المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم، بطولة الفنان محمد عادل إمام، صلاح عبدالله، رياض الخولي، أوس أوس، من تأليف محمد صلاح العزب وإنتاج شركة “سينرجي”.

كما يشارك في تقديم عروض “مسرح مصر”، مع باقي الفريق بقيادة الفنان أشرف عبدالباقي، وتعض مسرحية جديدة كل أسبوع.

من ناحية أخرى تعاقد محمد أنور، مؤخرًا على المشاركة في مسلسل «البرنسيسة سيسة»، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، بالإضافة إلى تعاقده على مسلسل رمضاني آخر هو «طلقة حظ»، والذي يشارك فيه إلى جانب صديقه مصطفى خاطر.