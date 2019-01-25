مجهول يطارد منة فضالي والفنانة تستغيث

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تعيش الفنانة المصرية منة فضالي حالة من القلق بسبب وجود شخص مجهول يطاردها حتى وهي في المنزل.

منة كتبت عبر صفحتها على موقع «فيس بوك»: «الآن هناك شخص جاء لي بيتي وتهجم علينا، وقام حارس العقار بطرده، أنا لا أعرفه ويوميا يحضر لنا، ربما هناك من (سلطه) علينا ولا أعلم كيف التصرف معه، فهو ينتظرني تحت بيتي، أحتاج للمساعدة».

جمهور منة فضالي نصحها بأن تقوم بالاتصال بالشرطة لطلب الحماية، بينما سألها البعض إن كانت تعرف هذا الشخص، وتمنى لها الفانز السلامة والأمان من خلال عدد كبير من التعليقات.

من ناحية أخرى، تنتظر منة فضالي عرض مسلسل “قيد عائلي” الذي ينتمي إلى نوعيه الأعمال التي تتضمن 45حلقه، وكان يحمل في السابق عنوان “البيت الأبيض”، وتم تغيره قبل انطلاق تصوير المسلسل بيوم واحد فقط،.

«قيد عائلي» بطولة ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبد الله، دينا فؤاد، نبيل الحلفاوي، هاله فاخر، أحمد التهامي، انعام سالوسة، سيمون، خالد سرحان، رامي وحيد، نضال الشافعي، محمد رياض، محمد محمود عبد العزيز، ميرهان حسين، صبري فواز، دنيا عبد العزيز، ريم البارودي.